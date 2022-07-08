Действительно полезное нововведение. Переводы между счетами в разных банках предлагают сделать бесплатными

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В России предложили сделать бесплатными переводы физлиц между своими счетами в разных банках, то есть убрать комиссию. Причем речь идёт о довольно крупной сумме.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму по инициативе Банка России депутат Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду») и сенатор Николай Журавлев («Единая Россия»).

По задумке, это должно лишить банки возможности препятствовать свободному переводу денег физическими лицами между банками. Банки часто вводят повышенные тарифы за снятие наличности, закрытие счетов, перевод денег с одного счета на счет в другой банк. Согласно документу, до 1,4 млн рублей можно будет переводить между счетами в разных банках, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ.





«Реализация предлагаемых законодательных изменений позволит обеспечить недискриминационный доступ различных категорий вкладчиков к банковским продуктам, предлагаемым одним банком, а также будет способствовать более благоприятному перемещению гражданами денежных средств между различными банками в целях размещения их на наиболее выгодных условиях», — говорится в пояснительной записке.

Недавно российские банки начали вводить комиссию за обслуживание валютных счетов, а также увеличивать стоимость переводов и устанавливать лимиты для таких операций.