Деятельность немецкой НПО «Фонд имени Генриха Белля» признана нежелательной в России

Напомним, что ранее думская комиссия по иностранному вмешательству внесла предложение о признании нежелательными в РФ 14 неправительственных организаций, семь из которых из Польши, пять — из Британии, и две — из Германии. Среди них числятся такие НПО, как фонды Стефана Батория, Казимира Пулаского и Генриха Белля, Chatham House, Oak Foundation и Dekabristen e. V.