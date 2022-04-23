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    Деятельность британских диверсантов SAS на Украине будут расследовать в СК РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Деятельность британских диверсантов SAS на Украине будут расследовать в СК РФ

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    sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

    Следственный комитет России будет расследовать деятельность британских
    диверсантов SAS на Украине. Соответствующее поручение дал председатель
    ведомства Александр Бастрыкин.

    В рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях
    украинских нацистов сотрудникам СК РФ предстоит проанализировать данные о
    заброске Великобританией специалистов по диверсиям подо Львов. По информации
    СМИ, Лондон направил на Западную Украину членов Особой
    воздушной службы (Special Air Service, SAS) для содействия украинским
    спецслужбам в подготовке и проведении противоправных действий. В частности, SAS прославились организацией массовых
    протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, а также подготовкой
    терактов.

    Все перечисленные данные будут тщательно проверены
    следователями. Затем СК РФ приступит к поиску злоумышленников, причастных к поддержке
    действующего нацистского режима в Киеве, а также к диверсионной деятельности на
    территории Украины и особо тяжким преступлениям против мирных граждан и
    военнослужащих ВС РФ.

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