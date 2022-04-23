Деятельность британских диверсантов SAS на Украине будут расследовать в СК РФ

В рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях

украинских нацистов сотрудникам СК РФ предстоит проанализировать данные о

заброске Великобританией специалистов по диверсиям подо Львов. По информации

СМИ, Лондон направил на Западную Украину членов Особой

воздушной службы (Special Air Service, SAS) для содействия украинским

спецслужбам в подготовке и проведении противоправных действий. В частности, SAS прославились организацией массовых

протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, а также подготовкой

терактов.