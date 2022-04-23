Деятельность британских диверсантов SAS на Украине будут расследовать в СК РФ

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Следственный комитет России будет расследовать деятельность британских
диверсантов SAS на Украине. Соответствующее поручение дал председатель
ведомства Александр Бастрыкин.
В рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях
украинских нацистов сотрудникам СК РФ предстоит проанализировать данные о
заброске Великобританией специалистов по диверсиям подо Львов. По информации
СМИ, Лондон направил на Западную Украину членов Особой
воздушной службы (Special Air Service, SAS) для содействия украинским
спецслужбам в подготовке и проведении противоправных действий. В частности, SAS прославились организацией массовых
протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, а также подготовкой
терактов.
Все перечисленные данные будут тщательно проверены
следователями. Затем СК РФ приступит к поиску злоумышленников, причастных к поддержке
действующего нацистского режима в Киеве, а также к диверсионной деятельности на
территории Украины и особо тяжким преступлениям против мирных граждан и
военнослужащих ВС РФ.