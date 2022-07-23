Девятый сезон сериала «Бивис и Баттхед» выйдет 4 августа

Создатель культовой американской анимационной франшизы Майк Джадж анонсировал долгожданный выход девятого сезона сериала «Бивис и Баттхед».
Релиз мультфильма, ставшего популярным в 90-е годы, запланирован на 4 августа. Герои Бивис и Баттхед станут еще более тупыми, они также будут жить в современности и активно следить за соцсетями.
Премьера сериала состоялась в 1992 году. До 1997-го было отснято семь сезонов. Продолжение увидело свет только в 2011 году. Спустя 11 лет на экраны выйдет девятый сезон, передает RT.