Девочку доставили в реанимацию с тяжелыми травмами после нападения обезьяны в Подмосковье

Сбежавшая от хозяев обезьяна пробралась к соседям и напала на двухлетнего ребенка в Подмосковье. Инцидент произошел в деревне Терпигорьево.
По информации ряда СМИ, девочку доставили в больницу, где врачи диагностировали ей рваные раны рук и ног. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. При наличии оснований будут приняты необходимые меры.
Накануне в подмосковном Одинцово суд запретил главе фермерского хозяйства содержать экзотических животных, передавало РИАМО.