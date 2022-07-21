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Девочку доставили в реанимацию с тяжелыми травмами после нападения обезьяны в Подмосковье

Девочку доставили в реанимацию с тяжелыми травмами после нападения обезьяны в Подмосковье
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбежавшая от хозяев обезьяна пробралась к соседям и напала на двухлетнего ребенка в Подмосковье. Инцидент произошел в деревне Терпигорьево.

По информации ряда СМИ, девочку доставили в больницу, где врачи диагностировали ей рваные раны рук и ног. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. При наличии оснований будут приняты необходимые меры.

Накануне в подмосковном Одинцово суд запретил главе фермерского хозяйства содержать экзотических животных, передавало РИАМО.

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RusNewsToday24
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