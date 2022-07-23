Девочки-подростки в Польше избили двух украинок

Группа несовершеннолетних девочек в парке Ольшина в Варшаве напала на двух украинок и избила их. Польская полиция задержала трех подозреваемых по делу.
Инцидент произошел вечером 21 июля. Подростки напали на украинок и убежали. Прибывшие на место происшествия полицейские отправили одну из пострадавших женщин в госпиталь. Правоохранители задержали трех полячек. Сейчас ведется розыск остальных участниц преступления. Полиция выдвинула версию, что в нападении принимали участие десять подростков.
Проявление жестокого обращения к гражданам Украины на территории республики происходило и раньше. В Варшаве 12 июля жестоко избили девушку за то, что она разговаривала на родном языке. Напавшая на украинку женщина прекратила агрессию только после угрозы от проходящих мимо жителей вызвать полицию.