Девочки-подростки в Польше избили двух украинок

Проявление жестокого обращения к гражданам Украины на территории республики происходило и раньше. В Варшаве 12 июля жестоко избили девушку за то, что она разговаривала на родном языке. Напавшая на украинку женщина прекратила агрессию только после угрозы от проходящих мимо жителей вызвать полицию.