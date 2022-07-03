Девочка-подросток вытащила тонущую подругу из Ольгинского пруда в Петербурге

В Ольгинском пруду едва не утонула юная петербурженка. На помощь девочке вовремя пришла подруга, которая вытащила ее на берег и вызвала скорую помощь. Об этом рассказал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел сегодня днем. Во время купания девочка угодила в яму и зацепилась ногами за водоросли. В результате школьница запаниковала и запуталась в растениях еще больше, наглотавшись при этом воды.
Подруга пострадавшей смогла вытащить ее на сушу, после чего вызвала врачей. Сейчас девочка находится в больнице, и медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.