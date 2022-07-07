Девочка из Донбасса публично дала националистам отпор и стала «врагом Украины»

«В 2014 году бои проходили не так далеко от моего дома и тогда мы не уехали. Тем более не уедем сейчас. Это наш дом. Как я могу уехать, бросить все? Журналисты называют меня голосом детей Донбасса. И представьте, что тот, кто должен говорить от имени детей, уезжает. Так быть не должно. Поэтому я дома, как и мои близкие», — отметила Фаина.