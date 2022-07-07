Девочка из Донбасса публично дала националистам отпор и стала «врагом Украины»

Юная жительница Донбасса Фаина Савенкова рассказывает о ситуации в регионе в повестях и сказках. За свою позицию она попала на украинский сайт «Миротворец».
Фаина дала интервью «Московскому Комсомольцу». По ее словам, когда в Донбассе начались обстрелы, ей было всего пять лет. Ее произведения публикуются во многих западных странах, она известна в определенных кругах у себя на родине. Девочка верит, что когда-нибудь боевые действия закончатся и прилагает для этого возможные усилия.
«В 2014 году бои проходили не так далеко от моего дома и тогда мы не уехали. Тем более не уедем сейчас. Это наш дом. Как я могу уехать, бросить все? Журналисты называют меня голосом детей Донбасса. И представьте, что тот, кто должен говорить от имени детей, уезжает. Так быть не должно. Поэтому я дома, как и мои близкие», — отметила Фаина.
Первой в список «Миротворца» попала сама девочка, а через год – ее мама. Фаина не захотела, чтобы ее данные были размещены на сайте и начала обращаться за помощью во многие международные организации. Однако помощь не подоспела. Более того, ее пытались выставить «результатом спецоперации спецслужб России».
«Я понимала, что когда-то туда попаду. Ведь меня туда внесли не за пересечение границы и не за флаг России, а за творчество и мою позицию по Донбассу. Вся эта история дошла до Генсека ООН, ЮНИСЕФ. Представители фонда даже собирались приехать в Луганск. Попросили наш МИД ЛНР организовать со мной встречу. Но за два часа до нее в планах работников фонда что-то изменилось», — добавила девочка.
Сейчас «Миротворец» активно следит за жизнью девочки. Но она верит, что зло будет наказано и те, кто назвал ее «врагом Украины», будут расплачиваться за свои действия. На данный момент делом Фаины заинтересовались правозащитники Фонда борьбы с репрессиями, который основан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина.