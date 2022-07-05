Дэвид и Виктория Бекхэм отметили годовщину свадьбы в Париже

Виктория и Дэвид Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают 23-ю годовщину свадьбы в Париже: пара устроила романтичное свидание на крыше.

На праздничный ужин Виктория Бекхэм отправилась в белом платье-пиджаке, которое она дополнила блестящими легинсами и туфлями на каблуке. Дэвид Бекхэм выбрал для свидания черный костюм и галстук.



Дэвид и Виктория Бекхэм

Накануне Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили друг друга с годовщиной свадьбы в инстаграме*. Дэвид. Я так тебя люблю, поздравляю с 23-й годовщиной свадьбы. Ты мое все, — подписала Виктория совместную фотографию с мужем.

Дэвид Бекхэм опубликовал в инстаграме* архивное видео, в котором он и Виктория рассказывают, как они познакомились.

23 года назад в этот день Пош стала миссис Бекхэм, но она всегда будет шикарной. С годовщиной!

— написал Бекхэм под постом.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.

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