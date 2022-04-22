Дэвид и Виктория Бекхэм отдыхают с друзьями на яхте в Майами

Виктория Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхэм с семьей и друзьями отдыхают в Майами после недавней свадьбы старшего сына Бруклина с Николой Пельтц. Папарацци засняли компанию на яхте Бекхэмов: помимо супругов, на палубе были их сыновья Круз и Ромео, дочь Харпер и девушка Ромео, Мия Реган. На яхте также отдыхают друзья семьи, фитнес-тренер Бобби Рич и Джована Райачич.



Виктория и Дэвид Бекхэм с друзьями на яхте

Виктория Бекхэм попала в объективы фотографов в черном мини-платье, с собранными в узел волосами и в солнцезащитных очках — она прошлась по яхте и раздала всем членам семьи солнцезащитный крем.

Яхту стоимостью около 6,5 млн долларов семья приобрела в прошлом году. Дэвид Бекхэм не просто вложился в покупку, но и сам принимал участие в проектировании судна.

Ранее Виктория Бекхэм отметила свой день рождения — 17 апреля ей исполнилось 48 лет. Праздник она провела со своими близкими: ее поздравили дети и муж. Для своей семьи и близких друзей Виктория устроила вечеринку в ресторане, где повара поздравили Бекхэм и преподнесли ей огромный 8-ярусный торт.