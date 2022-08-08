Дэвид Бекхэм сходил на концерт The Weeknd с дочерью Харпер и рассказал, что она высмеяла его “отцовские танцы”

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер

Дэвид Бекхэм рассказал своим подписчикам в инстаграме*, как сходил на концерт The Weeknd в Майами вместе со своей 11-летней дочерью Харпер. За шоу отец и дочь наблюдали из ложи, а не из фан-зоны, но это не помешало им как следует отрываться под любимую музыку: петь и танцевать. Свое “фанатство” Бекхэм даже в шутку назвал неловким, поделившись, что Харпер высмеяла его за “отцовские танцы”.

Я знаю, что опубликовал уже одно видео, но наша маленькая девочка такая милая, что мне пришлось опубликовать другое, потому что она подтрунивает над танцем отца, будучи такой милой,

— объяснил Бекхэм.

Дэвид Бекхэм Харпер Бекхэм

Харпер, судя по всему, осталась в восторге от концерта и не скрывала своих эмоций. После шоу отцу и дочери удалось попасть за кулисы и сделать фото с Абелем Тесфайе (настоящее имя исполнителя. — Прим. ред.).

Харпер Бекхэм, The Weeknd и Дэвид Бекхэм

Футболист и его дочь оказались единственными членами семьи Бекхэм, присутствовавшими на концерте. Последнее время в сети обсуждают возможный конфликт Виктории Бекхэм и ее невестки Николы Пельтц, жены старшего сына Бруклина. Никола и Виктория почти не лайкают фотографии друг друга в соцсетях, несмотря на то, что раньше всегда поддерживали друг друга в сети. Слухи усилились, когда фанаты заметили, что Бруклин Бекхэм не присоединился к семейному отдыху.

На выходных Никола опубликовала в инстаграме* эмоциональный пост на фоне этих слухов, признавшись, что ей “бывает непросто показывать”, что она может грустить. Никола не уточнила, кто именно обидел ее, но многие интернет-пользователи посчитали ее пост косвенным подтверждением слухов о конфликте девушки со свекровью.

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