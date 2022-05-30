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Дэвид Бекхэм опубликовал архивное детское фото

Дэвид Бекхэм опубликовал архивное детское фото

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Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм опубликовал в инстаграме* архивное семейное фото и поздравил с днем рождения свою старшую сестру Линн. На фото маленькие Дэвид Бекхэм и его сестра запечатлены вместе со своей семьей.

Дэвид Бекхэм с семьей
Дэвид Бекхэм с семьей

Счастливого 50-летия, Линн, надеюсь, у тебя сегодня прекрасный день. Сестренка, ты это заслужила, — написал он.

Сестра Дэвида Бекхэма Линн
Сестра Дэвида Бекхэма ЛиннВ посте он опубликовал и взрослое фото своей сестры. Кроме старшей естры Линн, у футболиста также есть младшая сестра Джоанна.

Ранее в семье Дэвида Бекхэма произошло важное событие: его старший сын Бруклин женился на своей возлюбленной, дочери миллиардера Нельсона Пельтца, Николе.

Свадьба состоялась во Флориде и обошлась более чем в 3,5 млн долларов. После этого семья столкнулась с критикой в сети — пользователи решили, что устраивать такую дорогую церемонию сейчас неуместно, учитывая ситуацию в мире.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


Фото
GettyImages.ru


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RusNewsToday24
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