Детям без статуса сироты могут законодательно назначать опекунов

Согласно нынешнему ФЗ «Об опеке и попечительстве» дети без статуса сироты не могут получить опеку и положенные им меры поддержки. Таких ребят направляют в медорганизации или социальные учреждения, даже если есть родственники, готовые взять на себя обязанности по уходу и воспитанию.