Детям без статуса сироты могут законодательно назначать опекунов

Комитет Госдумы по молодежной политике провел круглый стол на тему расширения института предварительной опеки для детей, которые остались без попечения родителей. По словам председателя Артема Метелева, 17 тысяч несовершеннолетних не могут попасть в семьи из-за отсутствия статуса сироты.
Согласно нынешнему ФЗ «Об опеке и попечительстве» дети без статуса сироты не могут получить опеку и положенные им меры поддержки. Таких ребят направляют в медорганизации или социальные учреждения, даже если есть родственники, готовые взять на себя обязанности по уходу и воспитанию.
«Такие меры однозначно создают для ребенка дополнительную стрессовую ситуацию, вместо того, чтобы отдать бабушке, тете или кому-то из близких, ребенка закрывают в соцучреждении», — добавил Метелев.
В связи с этим предлагается разрешить назначать опекунов детям, у которых нет официального статуса сироты. Для разработки изменений в законе на базе Комитета создадут профильную рабочую группу.