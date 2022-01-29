Детское отделение для пациентов с коронавирусом открыли в Боткинской больнице Петербурга

Детское инфекционное отделение для лечения пациентов с коронавирусом открылось в Клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге.

Представители комитета по здравоохранению в городе сообщили, что отделение было перепрофилировано с весны 2020 года, и врачи принимали взрослое население. Однако теперь медики снова будут осуществлять прием подростков в возрасте от 14 лет, которые заболели коронавирусом или поступили с подозрением на болезнь.

«Коечная мощность отделения составляет 46 коек. Боксы и палаты рассчитаны на одно- или двухместное размещение и оборудованы подводкой кислорода», — сообщили в комздраве.

Эпидемиологическая обстановка в Северной столице оценивается как напряженная. Город постоянно занимает второе место в антирейтинге суточной заболеваемости среди регионов России, и несколько раз оказывался на первом месте, обойдя Москву. Губернатор Александр Беглов уверял, что в январе 2022 года в городе сформируется коллективный иммунитет, однако реальная ситуация свидетельствует об обратном.

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