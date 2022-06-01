Детский омбудсмен рассказала о встрече Путина с многодетными семьями

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова поделилась впечатлениями после встречи президента России Владимира Путина с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».
По ее словам, приоритетом государственной политики России является крепкая многодетная семья. Власти оказывают беспрецедентные меры поддержки, отметила Львова-Белова.
«Сегодня мне выпала честь поздравлять вместе с Владимиром Владимирович родителей, которые удостоились орденов «Родительской славы». Это двенадцать семей и почти сто детей», — пояснила омбудсмен.
Ранее Путин заявил, что поддержка семьей, защита материнства является приоритетом для России. Для государства не бывает чужих детей, подчеркнул он.