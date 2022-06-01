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Детский омбудсмен рассказала о встрече Путина с многодетными семьями

Детский омбудсмен рассказала о встрече Путина с многодетными семьями
Federation Council of Russia/via Global Look Press

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова поделилась впечатлениями после встречи президента России Владимира Путина с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».

По ее словам, приоритетом государственной политики России является крепкая многодетная семья. Власти оказывают беспрецедентные меры поддержки, отметила Львова-Белова.

«Сегодня мне выпала честь поздравлять вместе с Владимиром Владимирович родителей, которые удостоились орденов «Родительской славы». Это двенадцать семей и почти сто детей»,  пояснила омбудсмен.

Ранее Путин заявил, что поддержка семьей, защита материнства является приоритетом для России. Для государства не бывает чужих детей, подчеркнул он.

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RusNewsToday24
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