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Детский омбудсмен Митянина назвала неконтролируемый интернет одной из глобальнейших проблем

Детский омбудсмен Митянина назвала неконтролируемый интернет одной из глобальнейших проблем
pixabay.com/PD

Неконтролируемый интернет может негативно отразиться на состоянии подрастающего поколения, предупредила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

По словам омбудсмена, доступ в Сеть выступает чуть ли не единственным способом времяпрепровождения у детей. В интернете можно легко добыть информацию, однако характер и адекватность контента вызывают сомнения.

«Я считаю, что одна из глобальнейших проблем – неконтролируемый интернет. Я говорю в том числе о самоубийствах, наркотиках, треш-контенте», — приводит слова Митяниной газета «Петербургский дневник».

В качестве альтернативы омбудсмен предложила родителям уделять больше времени своим чадам. Например, находить время и желание пообщаться с ребенком.

анна митянина детский омбудсмен интернет
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