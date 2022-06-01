Детский омбудсмен Митянина назвала неконтролируемый интернет одной из глобальнейших проблем

Неконтролируемый интернет может негативно отразиться на состоянии подрастающего поколения, предупредила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.
По словам омбудсмена, доступ в Сеть выступает чуть ли не единственным способом времяпрепровождения у детей. В интернете можно легко добыть информацию, однако характер и адекватность контента вызывают сомнения.
«Я считаю, что одна из глобальнейших проблем – неконтролируемый интернет. Я говорю в том числе о самоубийствах, наркотиках, треш-контенте», — приводит слова Митяниной газета «Петербургский дневник».
В качестве альтернативы омбудсмен предложила родителям уделять больше времени своим чадам. Например, находить время и желание пообщаться с ребенком.