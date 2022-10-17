Детский омбудсмен Мишонова заявила, что в Подмосковье живут 37 тысяч беженцев из Донбасса

Число беженцев из Донбасса, находящихся в Подмосковье, составляет около 37 тыс., в их числе примерно 9 тыс. детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«У нас в Московской области уже порядка 37 тысяч вообще жителей Донбасса, из них полторы тысячи находятся в наших пунктах временного размещения, и порядка девяти тысяч детей сейчас у нас на территории. И, конечно, они все идут в школу, детский сад, училища, институты», — рассказала она в интервью ИА SM.News.
По словам Мишоновой, педагоги подготовлены к работе с детьми из Донбасса, в которой отдельное внимание уделяется русскому языку. Также ребятам предоставляют услуги психологов, чтобы помочь с адаптацией к новым условиям.