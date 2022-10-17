Детский омбудсмен Мишонова заявила, что в Подмосковье живут 37 тысяч беженцев из Донбасса

«У нас в Московской области уже порядка 37 тысяч вообще жителей Донбасса, из них полторы тысячи находятся в наших пунктах временного размещения, и порядка девяти тысяч детей сейчас у нас на территории. И, конечно, они все идут в школу, детский сад, училища, институты», — рассказала она в интервью ИА SM.News.