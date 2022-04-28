Детский омбудсмен ЯНАО Трубицын: в детсадах Ямала соблюдаются требования безопасности

Трубицын отметил, что любой директор школы или детского сада заинтересован в том, чтобы система защиты четко работала. Она может гарантировать жизнь ребенку, поэтому здесь не бывает избыточных мер, послаблений или формального исполнения, уточнил детский омбудсмен.