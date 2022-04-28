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    Детский омбудсмен ЯНАО Трубицын: в детсадах Ямала соблюдаются требования безопасности

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Детский омбудсмен ЯНАО Трубицын: в детсадах Ямала соблюдаются требования безопасности

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    pixabay.com

    Антитеррористические требования в детских садах Ямала соблюдаются, оснований для тревоги нет. Такое мнение озвучил детский омбудсмен ЯНАО Данило Трубицын.

    Чиновник прокомментировал произошедшую в Ульяновской области трагедию. В детском саду поселка Вешкайма 26 апреля в результате стрельбы погибли дети и воспитатель. На пресс-конференции в ИА «Север-Пресс» Трубицын выразил соболезнования и отметил, что на Ямале антитеррористические требования соблюдаются.

    «Уверен, трагедия в Ульяновской области подвигнет к принятию дополнительных мер. В целом на Ямале антитеррористические требования соблюдаются, думаю, оснований для тревоги нет», — подчеркнул уполномоченный по правам ребенка.

    Трубицын отметил, что любой директор школы или детского сада заинтересован в том, чтобы система защиты четко работала. Она может гарантировать жизнь ребенку, поэтому здесь не бывает избыточных мер, послаблений или формального исполнения, уточнил детский омбудсмен.

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