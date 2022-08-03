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Детские спортивные лагеря при школах открылись на Ямале

Детские спортивные лагеря при школах открылись на Ямале
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

На Ямале заработали детские спортивные лагеря при школах. Об этом сообщает сайт «Красный Север».

Спортивные учреждения открылись в Ноябрьске, Лабытнанги и Тазовском. Вместимость лагеря позволяет разместить 260 детей. Инициативу по организации лагерей предложил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-службе главы региона.

К отдыху допускаются дети от 7 до 17 лет. Одна смена насчитывает от 13 до 40 человек. Лагеря действуют на базе спортивных школ.

Инфраструктура позволяет детям заниматься плаванием, шахматами, фитнесом и тяжелой атлетикой. Помимо этого, проходят мастер-классы от профессионалов по разным видам спорта и множество других активностей.

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