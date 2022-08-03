Детские спортивные лагеря при школах открылись на Ямале

На Ямале заработали детские спортивные лагеря при школах. Об этом сообщает сайт «Красный Север».
Спортивные учреждения открылись в Ноябрьске, Лабытнанги и Тазовском. Вместимость лагеря позволяет разместить 260 детей. Инициативу по организации лагерей предложил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-службе главы региона.
К отдыху допускаются дети от 7 до 17 лет. Одна смена насчитывает от 13 до 40 человек. Лагеря действуют на базе спортивных школ.
Инфраструктура позволяет детям заниматься плаванием, шахматами, фитнесом и тяжелой атлетикой. Помимо этого, проходят мастер-классы от профессионалов по разным видам спорта и множество других активностей.