Детские пособия некоторым россиянам с 1 августа могут достигать 20 тысяч рублей

Пособие (в базовом варианте это будет половина от прожиточного минимума на детей — в среднем около пяти тысяч рублей) назначается с апреля текущего года. Тем, кто претендует на него впервые, полагаются средства за четыре прошедших месяца, то есть сумма может достигать 20 тысяч. Однако итоговый размер варьируется в зависимости от региона и степени нуждаемости семьи.