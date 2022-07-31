Детские пособия некоторым россиянам с 1 августа могут достигать 20 тысяч рублей

Некоторые родители смогут с 1 августа получить пособие на детей в размере до 20 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Пенсионный фонд России.
После подачи заявления деньги будут переводить на карты за несовершеннолетних в возрасте от восьми до семнадцати лет. Однако выплаты доступны только семьям с низким уровнем доходов, а также тем, кто попадает под определенные категории льгот.
Пособие (в базовом варианте это будет половина от прожиточного минимума на детей — в среднем около пяти тысяч рублей) назначается с апреля текущего года. Тем, кто претендует на него впервые, полагаются средства за четыре прошедших месяца, то есть сумма может достигать 20 тысяч. Однако итоговый размер варьируется в зависимости от региона и степени нуждаемости семьи.
.