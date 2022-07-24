Детские площадки Ноябрьска оснастили камерами видеонаблюдения

Восемь из них следят за порядком на улице Космонавтов, пять повернуты на Лиственную и еще пять на Шевченко. Изображения в реальном времени передают в ЕДДС, полицию и единую систему видеонаблюдения Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом пишет сайт «Красный север».