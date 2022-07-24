Детские площадки Ноябрьска оснастили камерами видеонаблюдения

Новые детские площадки в Ноябрьске, построенные на улицах Космонавтов, Шевченко и Лиственной, оснастили камерами видеонаблюдения. Всего на объектах размещено 18 устройств.
Восемь из них следят за порядком на улице Космонавтов, пять повернуты на Лиственную и еще пять на Шевченко. Изображения в реальном времени передают в ЕДДС, полицию и единую систему видеонаблюдения Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом пишет сайт «Красный север».
Соответствующие меры обеспечивают круглосуточную безопасность граждан и их детей на площадках. Отмечается, что камеры также установлены и в других общественных местах. Например, в Ноябрьск-парке работают порядка десяти устройств.