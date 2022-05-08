Детская больница Харькова превратилась в склад боеприпасов ВСУ

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Боевики ВСУ оборудовали склад боеприпасов в здании харьковской детской больницы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Уточняется, что украинские силовики заняли здание детской областной инфекционной клинической больницы №22. Там они оборудовали опорный пункт, а на прилегающих территориях разместили артиллерийские установки.
В больнице находились медперсонал и юные пациенты, включая тяжело больных детей. Боевики ВСУ вынудили их покинуть здание под угрозой расправы, добавил генерал-полковник.
Недавно сообщалось, что ВСУ атаковали школу-интернат в Петровском районе Донецка. В результате обстрела повреждено остекление здания, передает телеканал «360».
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