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    Детская больница Харькова превратилась в склад боеприпасов ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Детская больница Харькова превратилась в склад боеприпасов ВСУ

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    globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

    Боевики ВСУ оборудовали склад боеприпасов в здании харьковской детской больницы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Уточняется, что украинские силовики заняли здание детской областной инфекционной клинической больницы №22. Там они оборудовали опорный пункт, а на прилегающих территориях разместили артиллерийские установки.

    В больнице находились медперсонал и юные пациенты, включая тяжело больных детей. Боевики ВСУ вынудили их покинуть здание под угрозой расправы, добавил генерал-полковник.

    Недавно сообщалось, что ВСУ атаковали школу-интернат в Петровском районе Донецка. В результате обстрела повреждено остекление здания, передает телеканал «360». 

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