Дети заражаются тоже: иммунолог Жемчугов рассказал, как защитить ребенка от COVID-19

Дети стали гораздо чаще заражаться COVID-19, болезнь протекает не так тяжело, однако опасность представляет его последствия на фоне снижения иммунитета. О том, как лечить детей от инфекции и обезопасить их от заражения «Народным Новостям» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Новые штаммы коронавирусной инфекции — «Омикрон» и «Дельта» — опасны и для маленьких детей. Специалисты ЦНИИЭ Роспотребнадзора отмечают, что в наибольшей зоне риска дети в возрасте от двух до пяти лет.

Главный специалист Первого Московского государственного университета им.И.М.Сеченова Владислав Жемчугов в разговоре с корреспондентом «Народных Новостей» констатировал, что мутации COVID-19 охватывают все большие слои населения, которые с начала пандемии могли не опасаться этой инфекции. Как и в ряде случаев, для детей может быть опасна не сама болезнь, а ее последствия.

«Вот у меня сейчас есть два пациента-ребетеночка, шести и восьми лет. У них протекает легко, но, я думаю, поберечься действительно надо. Мутации вируса направлены как раз в сторону той популяции, которая не охвачена вакцинами. Начали мы вакцинацию сначала с пожилых, потом уже и люди среднего возраста, сейчас детки болеют. Я считаю, опасны именно осложнения, появившиеся дефекты в системе иммунитета могут сделать детей более чувствительными к другим болезням», — констатировал врач-иммунолог.

Детский организм достаточно пластичный, при правильной профилактике его здоровье можно укрепить.

«Вакцины для таких детишек пока нет, чем защититься? Я против таблеток для деток. Если он заболел, надо обращаться к врачу, чтобы он сделал лекарственное прикрытие от, например, тяжелой пневмонии, ОРВИ тоже может стать тяжелым. Можно месяц поливитамины пропить. Лучше защитой будет здоровый образ жизни — контрастный душ, спорт, дыхательная гимнастика. Это защитит не только от ковида, но и от других болезней», — добавил специалист.

Подводя итог Владислав Жемчугов рекомендовал полоскать нос препаратами, содержащими интерферон. Это уменьшит риски заражения при контакте с больными.

«При подозрениях померить температуру, и, если она есть, бороться с ней. Сейчас есть масса средств, которые не просто сбивают ее, а оказывают комплексное противодействие тяжелым формам развития инфекции», — заключил собеседник «Народных Новостей».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях ✅ ВКонтакте ✅ Одноклассники ✅ Telegram ✅ Яндекс.Дзен

загрузка...