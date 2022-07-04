Дети Юрия Шатунова до сих пор не могут поверить в смерть отца

Смерть исполнителя хита «Седая ночь» стала настоящим ударом для всех его фанатов, семьи и друзей. После гражданской панихиды по Шатунову состоялась закрытая церемония прощания, на которой присутствовали только близкие артиста, в том числе и его дети. По словам Дандар, наследники звезды до сих пор не могут поверить в случившееся.