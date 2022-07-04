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Дети Юрия Шатунова до сих пор не могут поверить в смерть отца

Дети Юрия Шатунова до сих пор не могут поверить в смерть отца
Федеральное агентство новостей

Психолог Ольга Дандар рассказала, как смерть певца Юрия Шатунова отразилась на эмоциональном здоровье его детей Дэнниса и Эстеллы.

Смерть исполнителя хита «Седая ночь» стала настоящим ударом для всех его фанатов, семьи и друзей. После гражданской панихиды по Шатунову состоялась закрытая церемония прощания, на которой присутствовали только близкие артиста, в том числе и его дети. По словам Дандар, наследники звезды до сих пор не могут поверить в случившееся.

«Дэннис и Эстелла пережили большое потрясение в жизни. Я вижу в этом психологическое сходство трагедии отца и сына», — сказала психолог «Экспресс газете».

Напомним, о смерти Шатунова стало известно 23 июня. Солист музыкальной группы «Ласковый май» скончался после обширного инфаркта.

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