Дети Виктора Мережко сочли отсутствие друзей режиссера на похоронах пощечиной

Дети Виктора Мережко сочли отсутствие друзей режиссера на похоронах пощечиной Новости
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Наследники режиссера и сценариста Виктора Мережко обиделись на друзей отца, которые проигнорировали его похороны. Они заявили, что сочли их отсутствие пощечиной.

Композитор Вячеслав Моцардо отреагировал на заявление детей Виктора Мережко. Он заявил, что наследники эмоционально отреагировали на отсутствие людей, которых покойный считал своими близкими друзьями.

«Мария и Иван сочли это жестокой пощечиной. Они убедились, кто из окружения их отца чего стоит: кто был искренним другом, а кто только использовал возможности и талант Виктора Мережко в своих собственных целях», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Моцардо предупредил, что намерен инициировать установку мемориальной доски на доме в районе метро «Аэропорт» в Москве. Известно, что именно там Мережко прожил почти 50 лет.

Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. Смерть наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусом. По результатам компьютерной томографии выяснилось, что одно легкое сценариста было поражено на 90%, а второе — на 95.

 
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