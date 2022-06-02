«Дети тянутся к российским солдатам»: выставка военной техники вызвала фурор в освобожденном Бердянске

В освобожденном Бердянске в День защиты детей на Приморской площади прошла выставка военной техники. На мероприятие пришло множество людей, чтобы выразить благодарность российским военнослужащим. А ребята с удовольствием изучали боевые машины и обнимали солдат.
На площади города в честь праздника состоялась выставка военной техники, которая вызвала огромный интерес у горожан. Множество ребят с интересом изучали БТР, танки и другую технику, залезали на нее, мерили шлемы и развлекались.
Больше всего детям было интересно пообщаться с настоящим военным. Ребята с увлечением рассматривали его форму и были очень рады, когда их фотографировали с освободителями. Кадрами праздничного мероприятия поделился в своем Telegram-канале член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Бердянск. На ажиотаж возле военной техники. С первых дней освобождения моей родной Запорожской области дети тянутся к нашим солдатам. Дети всегда тянутся к добру, ребенка не обманешь», — отметил Рогов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.