«Дети тянутся к российским солдатам»: выставка военной техники вызвала фурор в освобожденном Бердянске

Больше всего детям было интересно пообщаться с настоящим военным. Ребята с увлечением рассматривали его форму и были очень рады, когда их фотографировали с освободителями. Кадрами праздничного мероприятия поделился в своем Telegram-канале член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.