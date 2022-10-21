Дети-сироты смогут выбрать жилье в любом населенном пункте ЯНАО и за пределами округа

Депутаты Заксобрания ЯНАО утвердили новый механизм предоставления жилья детям-сиротам. Теперь они смогут выбирать квартиры в любом населенном пункте, в том числе за пределами округа, сообщил сайт «Красный север».
Расширить возможности выбора места жительства неоднократно просили депутатов органы опеки и сами дети-сироты. В отдаленных населенных пунктах округа есть сложности с предоставлением отвечающего всем требованиям жилья, отметила председатель комитета Заксобрания ЯНАО по соцполитике Надежда Гудкова.
«Обновленный механизм поможет своевременно обеспечивать права всех сирот вне зависимости от места их проживания», – подчеркнула она.
Жилье в этом году получили в ЯНАО 139 детей-сирот. С согласия получателя его предоставляли и в Тюмени. Такой возможностью смогли воспользоваться 50 человек. Еще более 40 детей-сирот власти региона планируют обеспечить до конца года.