Дети-сироты и рожденные после 24 февраля в Херсонской области получат российское гражданство

Дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, а также сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Накануне появилась информация о том, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта. По словам Стремоусова, подано более десяти тысяч заявок на оформление гражданства РФ.
«Дети, рожденные после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации», — отметил замглавы администрации региона в комментарии РИА Новости.
Российские паспорта начали выдавать жителям Херсонской области 8 июня, сообщает «Вечерняя Москва». Губернатор Московской области Андрей Воробьев 10 июня вручил документы о гражданстве РФ трем подросткам из Донбасса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».