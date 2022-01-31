Дети сценариста Мережко унаследуют от покойного отца три квартиры и земельный участок

Советский и российский режиссер и сценарист Виктор Мережко позаботился о безбедной жизни своих детей после его смерти. Дочь и сын покойного актера станут обладателями трех квартир в Москве и Петербурге, а также участка земли.

Народный артист умер 30 января после борьбы с последствиями заражения коронавирусной инфекции. Ему было 85 лет. В течение всей жизни Мережко делал все возможное для благосостояния своей семьи. Он беззаветно любил супругу Тамару, которая подарила ему двоих детей. После ее кончины в 1997 году актер больше не связывал себя узами брака, отдаваясь работе и воспитанию дочери и сына.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, дети режиссера состоят в хороших отношениях друг с другом, поэтому судебных разбирательств никто из них инициировать не будет. Они получат в наследство три квартиры отца, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Две из них имеют площадь более 70 квадратных метров и кадастровую стоимость порядка 20 миллионов рублей. Также детям Мережко полагается участок в Подмосковье.

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