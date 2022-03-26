Дети погибших на Украине военных смогут бесплатно учиться в РГСУ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Дети военнослужащих, которые погибли в ходе специальной операции на Украине, смогут бесплатно учиться в Российском Государственном Социальном Университете.
По окончанию среднего учебного заведения дети погибших в спецоперации российских, донецких и луганских военных смогут бесплатно обучаться в учреждении. Абитуриенты смогут выбрать любую специальность на любом факультете.
«Даже те, кому сейчас всего несколько месяцев отроду – когда они подрастут. Даже те, кто родится уже после гибели своих отцов, и никогда их не увидит, – мы ждем их через 17-18 лет в наших стенах!» — передается в сообщении вуза.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.