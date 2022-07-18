Дети из Донбасса отправились в ямальский лагерь на берегу Черного моря

Оздоровительный лагерь «Эллада» принял детей из Донбасса. База расположена в Туапсинском районе Кубани, однако ее владельцем является Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
В общей сложности в лагерь приехали 185 детей, 36 из которых родом из Донецкой Народной Республики (ДНР). Юных гостей встретили с караваем, песнями и танцами, передает сайт «Красный север».
Во время пребывания в лагере детей ждут различные квесты, игры, мастер-классы и экскурсии. Их поселят в номера спальных корпусов, каждый из которых рассчитан на двух или трех человек.
На территории базы организовано пятиразовое питание, запланировано проведение профилактики заболеваний органов дыхания, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Для этого в лагере оборудованы физиотерапевтический и массажный кабинеты, ингаляторий, фито-бар и зал для занятий лечебной физкультурой.