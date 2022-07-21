Детей Донбасса пригласили на фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга — 2022»

Санкт-Петербург принял юных гостей Донецкой и Луганской народных республик на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга — 2022».
Концерт с участием звезд отечественной эстрады проходил в Ледовом дворце два дня — 18 и 19 июля. Фестиваль состоялся при поддержке «Русского Радио» и телеканала RU.TV.
На мероприятие были приглашены дети из Мариуполя, Донецка, Горловки, Рубежного и других населенных пунктов Донбасса. Для юных зрителей из пострадавшего от военных действий региона выступали певцы Николай Басков, Григорий Лепс, Дима Билан, группа «Земляне», Артем Качер, Денис Клявер, Юлия Ковальчук, Владимир Пресняков и многие другие, передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».
В конце мероприятия ребята получили подарки и сделали селфи со многими знаменитостями. Кроме того, со сцены было зачитано обращение президента России Владимира Путина, который заявил о зарождении фестивальных традиции для детей Донбасса.