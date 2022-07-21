Детей Донбасса пригласили на фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга — 2022»

На мероприятие были приглашены дети из Мариуполя, Донецка, Горловки, Рубежного и других населенных пунктов Донбасса. Для юных зрителей из пострадавшего от военных действий региона выступали певцы Николай Басков, Григорий Лепс, Дима Билан, группа «Земляне», Артем Качер, Денис Клявер, Юлия Ковальчук, Владимир Пресняков и многие другие, передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».