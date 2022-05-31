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Десятки нерп замечены в реках и каналах Петербурга

Десятки нерп замечены в реках и каналах Петербурга
pixabay.com/PD

Сразу несколько ладожских тюленей замечено в Петербурге. Ластоногие плавают по рекам и каналам Северной столицы.

Этих хищных зверьков также именуют нерпами. Петербургский климат для них оказался достаточно комфортным, передает Peterburg2.

Всего в городе были замечены десятки нерп. Однако есть и представители фауны, которым не удалось приспособиться к семейной жизни в дикой природе.

Пользователи соцсетей делятся кадрами с этими животным, в том числе повествующими об эмоциональных отношениях тюленей.

ладожские тюлени нерпы петербург
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