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Десятки моделей процессоров Intel, включая далеко не самые старые, теперь будут реже получать новые драйверы. Компания перевела их в раздел устаревших CPU

Компания Intel решила перевести огромное количество своих процессоров в ранг устаревших. В данном случае это касается в первую очередь графических драйверов. 

Десятки моделей процессоров Intel, включая далеко не самые старые, теперь будут реже получать новые драйверы. Компания перевела их в раздел устаревших CPU

Устаревшими теперь считаются CPU Core с шестого по десятое поколение, а также все соответствующие этим поколениям процессоры Atom, Pentium и Celeron. То есть даже относительно свежие CPU Commet Lake и Ice Lake теперь находятся не в актуальной ветке драйверов. Напомним, Intel давно делит графические драйверы на актуальные и устаревшие. Вторые обновляются реже. 

В целом компания просто одним махом перевела в ранг устаревших множество линеек, опирающихся на микроархитектуру Skylake, которая доминировала на рынке несколько лет. Однако те же Ice Lake к ней не относятся, но он всё равно относятся к десятому поколению Core, так что Intel не стала делать для них исключение. 

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RusNewsToday24
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