Десятки человек эвакуировались из горящего отеля в Казани

Спасатели установили, что очаг находился в неработавшей сауне. Оттуда шел сильный дым, горела деревянная обшивка. Площадь возгорания составила 4 кв. м. Спасатели потушили пожар и эвакуировали 12-летнего ребенка.

Сотрудники МЧС Казани получили сигнал о возгорании в поселке Малые Клыки. На улице Большая Красная произошел пожар в пятиэтажном здании. Помещения оперативно покинули 90 постояльцев и работников отеля.