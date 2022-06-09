Новости0

Десятки человек эвакуировались из горящего отеля в Казани

Десятки человек эвакуировались из горящего отеля в Казани
pxhere.com

Сотрудники МЧС Казани получили сигнал о возгорании в поселке Малые Клыки. На улице Большая Красная произошел пожар в пятиэтажном здании. Помещения оперативно покинули 90 постояльцев и работников отеля. 

 Спасатели установили, что очаг находился в неработавшей сауне. Оттуда шел сильный дым, горела деревянная обшивка. Площадь возгорания составила 4 кв. м. Спасатели потушили пожар и эвакуировали 12-летнего ребенка.

Согласно основной версии, возгорание могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. 

Недавно мощный пожар произошел в Сергиевом Посаде. Огонь охватил производственное помещение, сообщило издание РИАМО.

казань отель пожар
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.