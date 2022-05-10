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    Десятки человек эвакуировали с загоревшегося колеса обозрения в Подмосковье

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Десятки человек эвакуировали с загоревшегося колеса обозрения в Подмосковье

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    EMERCOM of Russia/Globallookpress

    Работающее колесо обозрения загорелось в подмосковных Люберцах. В момент возгорания на конструкции находились посетители аттракциона.

    Пожар произошел в Наташинском парке. Высотный аттракцион оперативно остановили и перевели в ручной режим. Всего колеса обозрения эвакуировали 20 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

    «К счастью, все обошлось. За 15 минут аттракцион в Наташинском парке остановили, перевели в ручной режим и без приключений эвакуировали 20 отдыхающих», — говорится в сообщении.

    Ранее телеканал «360» сообщил, что один человек погиб в результате пожара в городе Гусь-Хрустальный. Возгорание произошло в многоквартирном деревянном доме, здание сгорело полностью.

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