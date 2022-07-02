Десятилетняя школьница утонула в водоеме на глазах у родственников в Озерках

Семейный отдых на пляже обернулся гибелью десятилетней девочки на севере Петербурга. Школьница ушла под воду, когда родственники ненадолго отвлеклись. О происшествии рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.
Спустя несколько минут взрослые заметили пропажу ребенка и забили тревогу. Прибывшие спасатели извлекли тело девочки со дна водоема.
По пути в медучреждение врачи проводили пострадавшей реанимационные мероприятия, но они не дали результатов. В больнице школьнице диагностировали клиническую смерть. Отмечается, что погибшая не умела плавать.