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Десятилетняя школьница утонула в водоеме на глазах у родственников в Озерках

Десятилетняя школьница утонула в водоеме на глазах у родственников в Озерках
Федеральное агентство новостей

Семейный отдых на пляже обернулся гибелью десятилетней девочки на севере Петербурга. Школьница ушла под воду, когда родственники ненадолго отвлеклись. О происшествии рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.

Спустя несколько минут взрослые заметили пропажу ребенка и забили тревогу. Прибывшие спасатели извлекли тело девочки со дна водоема.

По пути в медучреждение врачи проводили пострадавшей реанимационные мероприятия, но они не дали результатов. В больнице школьнице диагностировали клиническую смерть. Отмечается, что погибшая не умела плавать. 

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