Десятилетний школьник из Южноуральска утонул в реке Увелька

В Челябинской области правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели десятилетнего школьника, тело которого нашли в реке Увелька. О произошедшем рассказали в главном управлении регионального МЧС.
Трагедия произошла в Южноуральске вечером 3 июня. По данным спасателей, тело мальчика выловили из воды около необорудованного для купания месте.
В настоящий момент по факту гибели школьника организована проверка, которая поможет выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Тем временем в Волгоградской области нашли тело восьмилетнего мальчика, которого искали на протяжении суток. Труп ребенка выловили со дна реки Медведица, на берегу которой ребенок отдыхал с друзьями, сообщал телеканал «360».