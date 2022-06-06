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Десятилетний школьник из Южноуральска утонул в реке Увелька

Десятилетний школьник из Южноуральска утонул в реке Увелька
pexels.com

В Челябинской области правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели десятилетнего школьника, тело которого нашли в реке Увелька. О произошедшем рассказали в главном управлении регионального МЧС.

Трагедия произошла в Южноуральске вечером 3 июня. По данным спасателей, тело мальчика выловили из воды около необорудованного для купания месте.

В настоящий момент по факту гибели школьника организована проверка, которая поможет выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Тем временем в Волгоградской области нашли тело восьмилетнего мальчика, которого искали на протяжении суток. Труп ребенка выловили со дна реки Медведица, на берегу которой ребенок отдыхал с друзьями, сообщал телеканал «360».

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RusNewsToday24
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