Десятиклассница получила ранение в голову из пневматического оружия в Ленобласти

На днях массовая драка со стрельбой произошла возле станции метро «Пролетарская» в Москве, сообщало РИАМО .

На месте инцидента правоохранители обнаружили три металлические пули. По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

Неизвестный выстрелил в голову школьнице из пневматического оружия в Ленинградской области. Происшествие случилось в садоводческом товариществе «Кайвакса» под Тихвином, передает 78.ru.