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Десятиклассница получила ранение в голову из пневматического оружия в Ленобласти

Десятиклассница получила ранение в голову из пневматического оружия в Ленобласти
Федеральное агентство новостей

Неизвестный выстрелил в голову школьнице из пневматического оружия в Ленинградской области. Происшествие случилось в садоводческом товариществе «Кайвакса» под Тихвином, передает 78.ru.

Пострадавшую доставили в больницу. После оказания медицинской помощи десятикласснице назначили амбулаторное лечение.

На месте инцидента правоохранители обнаружили три металлические пули. По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемого.

На днях массовая драка со стрельбой произошла возле станции метро «Пролетарская» в Москве, сообщало РИАМО.

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