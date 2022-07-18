Десятиклассница получила ранение в голову из пневматического оружия в Ленобласти

Неизвестный выстрелил в голову школьнице из пневматического оружия в Ленинградской области. Происшествие случилось в садоводческом товариществе «Кайвакса» под Тихвином, передает 78.ru.
Пострадавшую доставили в больницу. После оказания медицинской помощи десятикласснице назначили амбулаторное лечение.
На месте инцидента правоохранители обнаружили три металлические пули. По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемого.
На днях массовая драка со стрельбой произошла возле станции метро «Пролетарская» в Москве, сообщало РИАМО.