Десятая гуманитарная колонна России с продуктами и лекарствами едет на Украину

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Россия продолжает
оказывать помощь жителям украинских населенных пунктов. Туда отправилась
десятая по счету гуманитарная колонна с продуктами питания, медикаментами и
игрушками.
Колонна движется в
сопровождении боевого охранения. Последняя следит за тем, чтобы груз дошел до
украинцев в целости и сохранности. Машины едут по уже знакомому маршруту,
однако расслабляться нельзя, так как местные националисты могут устроить засаду
в любой момент.
«Уже десятая по
счету гуманитарная колонна едет к жителям Украины. Везут продукты питания,
лекарства, детям – детские игрушки. Сопровождает колонну боевое охранение,
чтобы с ней ничего не случилось, пока она следует до жителей нуждающихся сел»,
— передает телеканал РЕН
ТВ.
Первая остановка
колонны запланирована в селе под Черниговом. Местные жители без страха подходят
к машинам и принимают помощь от российских солдат.
Россия 24 февраля
начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации
Украины. Министерство обороны РФ неоднократно подчеркивало, что при
выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины,
мирному населению ничего не угрожает.