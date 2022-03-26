Десятая гуманитарная колонна России с продуктами и лекарствами едет на Украину

Колонна движется в

сопровождении боевого охранения. Последняя следит за тем, чтобы груз дошел до

украинцев в целости и сохранности. Машины едут по уже знакомому маршруту,

однако расслабляться нельзя, так как местные националисты могут устроить засаду

в любой момент.