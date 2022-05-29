Десять человек погибли в ДТП с автобусом на трассе в Бангладеш

Смертельная авария с участием пассажирского автобуса произошла на шоссе Баришал — Дакка в Бангладеш. Об этом сообщило издание The Daily Observer со ссылкой на местную полицию.
Согласно данным СМИ, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где врезался в дерево. В результате погибли по меньшей мере десять человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что среди пассажиров были дети.
Накануне 26 человек пропали без вести при крушении моторной лодки у берегов Индонезии, передавал телеканал «360».