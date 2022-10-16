Десять автомобилей столкнулись на трассе Красноярск — Железногорск

В Красноярском крае автоинспекторы устанавливают обстоятельства массового ДТП. На трассе Красноярск — Железногорск утром зарегистрировано столкновение десяти автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.
Согласно основной версии, из-за несоблюдения дистанции столкнулись иномарки Chevrolet Cruze и Toyota Corolla. Там же вскоре ударились еще два авто.
Мужчина за рулем грузовика MAN попытался объехать поврежденные авто. Он вылетел на встречную полосу, что привело к столкновению с еще пятью машинами. В результате удара четыре автомобиля улетели в кювет. С места ДТП в больницу увезли 45-летнего водителя.
Недавно в Самаре столкнулись сразу шесть машин. Травмы получили три человека, сообщил канал «360».