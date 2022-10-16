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Десять автомобилей столкнулись на трассе Красноярск — Железногорск

Камера засняла момент смертельной аварии с участием актера Пускепалиса под Ярославлем
Федеральное агентство новостей

В Красноярском крае автоинспекторы устанавливают обстоятельства массового ДТП. На трассе Красноярск — Железногорск утром зарегистрировано столкновение десяти автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.

Согласно основной версии, из-за несоблюдения дистанции столкнулись иномарки Chevrolet Cruze и Toyota Corolla. Там же вскоре ударились еще два авто.

Мужчина за рулем грузовика MAN попытался объехать поврежденные авто. Он вылетел на встречную полосу, что привело к столкновению с еще пятью машинами. В результате удара четыре автомобиля улетели в кювет. С места ДТП в больницу увезли 45-летнего водителя.

Недавно в Самаре столкнулись сразу шесть машин. Травмы получили три человека, сообщил канал «360».

авария грузовик кювет
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