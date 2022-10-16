Десять автомобилей столкнулись на трассе Красноярск — Железногорск

Мужчина за рулем грузовика MAN попытался объехать поврежденные авто. Он вылетел на встречную полосу, что привело к столкновению с еще пятью машинами. В результате удара четыре автомобиля улетели в кювет. С места ДТП в больницу увезли 45-летнего водителя.