Дешёвый Netflix с рекламой могут запустить в следующем году

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Генеральный директор Netflix Рид Хастингс чуть более подробно рассказал о планах по созданию новой версии сервиса с рекламой в ходе общения с инвесторами после публикации финансового отчёта. Такая версия может появиться уже в следующем году.

Те, кто следил за Netflix, знают, что я против сложности рекламы и большой поклонник простоты подписки. Я большой поклонник потребительского выбора. Я хочу позволить пользователям, которые хотели бы иметь более низкую цену и терпимо относиться к рекламе, получить то, чего они хотят.

Рид Хастингс





По словам Рида Хастингса, компания будет работать над созданием новой версии стримингового сервиса Netflix с рекламой в течение следующих года или двух лет.

Мы уже сообщали, что Netflix отчитался о потере 200 000 клиентов в первом квартале и теперь ожидает лишиться 2 млн подписчиков в этом квартале. Акции компании рухнули на 26%, а рыночная капитализация снизилась на 40 миллиардов долларов.