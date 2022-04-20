Дешёвые китайские автомобили остались в 2000-х. В Национальном автосоюзе считают, что они станут станут достаточно массовым явлением в России

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что дешёвые китайские автомобили остались в 2000-х. Теперь в условиях кризиса россиянам не стоит ждать чего-то подобного.

История автопрома говорит, что как только повышается качество, вырастает цена. А потом она идет вперед, потому что дальше идет маркетинг. Этап дешевого китайского автомобиля в России закончен. Это не связано с курсом рубля, просто достигнут определенный уровень, деньги стали вкладываться в маркетинг, соответственно, надо [эти расходы] как-то отбивать. Мы не получим сегодня «копеечный» китайский автомобиль, но мы и не получим то несовершенство, которое было еще десять лет назад.

Ян Хайцеэр





Он добавил, что за последние годы качество китайских автомобилей существенно выросло. Теперь это вовсе не те «китайцы», которые мы видели еще несколько лет назад. Отдельного упоминания Ян Хайцеэр удостоил скачок в дизайне. Он заявил, что предпочел бы многие китайские автомобили японским. Также явно заметны улучшения в электронике и электрике. Не всегда хорошо соотносятся коробка переключения передач и двигатель, который часто слабоват, но при этом новые авто являются достаточно сбалансированными, благодаря сотрудничеству некоторых китайских и западных брендов.

Ян Хайцеэр считает, что лидерство на рынке в современных условиях останется все же за корейскими автомобилями: «Но я думаю, что китайский автомобиль станет достаточно массовым явлением в России».