Дерматовенеролог Смирнова предупредила об опасности долгого нахождения на солнце

Долгое нахождение на солнце представляет опасность для человеческого организма. Об этом сообщила дерматовенеролог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова.
Специалист напомнила, что с наступлением летнего сезона нужно учитывать потенциальный вред, который может нанести здоровью избыток ультрафиолета. При этом последствия пребывания под солнечными лучами могут коснуться большинства людей.
«Чрезмерное воздействие солнечного света и УФ-излучения может вызвать признаки раннего старения кожи, появление нежелательных пигментаций, повреждение сетчатки глаз, а также серьезные проблемы со здоровьем, включая рак кожи», — заявила Смирнова в интервью «Газете.Ru».
В частности, врач предостерегла от загара тех, у кого на коже есть диспластические невусы. Также ультрафиолет противопоказан людям, у которых родственники сталкивались с меланомой.