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Дерматовенеролог Смирнова предупредила об опасности долгого нахождения на солнце

Дерматовенеролог Смирнова предупредила об опасности долгого нахождения на солнце
pxhere.com

Долгое нахождение на солнце представляет опасность для человеческого организма. Об этом сообщила дерматовенеролог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова.

Специалист напомнила, что с наступлением летнего сезона нужно учитывать потенциальный вред, который может нанести здоровью избыток ультрафиолета. При этом последствия пребывания под солнечными лучами могут коснуться большинства людей.

«Чрезмерное воздействие солнечного света и УФ-излучения может вызвать признаки раннего старения кожи, появление нежелательных пигментаций, повреждение сетчатки глаз, а также серьезные проблемы со здоровьем, включая рак кожи», — заявила Смирнова в интервью «Газете.Ru».

В частности, врач предостерегла от загара тех, у кого на коже есть диспластические невусы. Также ультрафиолет противопоказан людям, у которых родственники сталкивались с меланомой.

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