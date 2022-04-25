Дерматологи Сулима и Старицын перечислили основные правила безопасного загара

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Соблюдая некоторые простые правила при нахождении на солнце, можно добиться красивого и ровного загара. Что нужно знать перед принятием солнечных ванн, рассказали опрошенные СМИ дерматологи.
Первое время желательно находиться под солнечными лучами не более 15 минут, посоветовал врач-дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Игорь Старицын. Затем можно добавлять по десять минут ежедневно.
«Суммарно находиться на солнце разрешается не более двух часов в день, остальное время лучше провести в тени либо максимально закрывшись одеждой. Также следует избегать пика солнечной активности с 10 до 16 часов, поэтому лучшее время для безопасного загара — это утро и вечер», — подчеркнул специалист.
Перед первым походом к водоему желательно проскрабировать тело, отметила врач-дерматовенеролог Татьяна Сулима в интервью для издания «Вести Подмосковья». На пляже стоит разместиться подальше от воды, так как ее поверхность сильнее отражает солнечные лучи. К тому же специалисты советуют использовать крем с SPF 30 каждый раз при выходе из дома в жару.