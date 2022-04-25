Дерматологи Сулима и Старицын перечислили основные правила безопасного загара

Перед первым походом к водоему желательно проскрабировать тело, отметила врач-дерматовенеролог Татьяна Сулима в интервью для издания «Вести Подмосковья». На пляже стоит разместиться подальше от воды, так как ее поверхность сильнее отражает солнечные лучи. К тому же специалисты советуют использовать крем с SPF 30 каждый раз при выходе из дома в жару.