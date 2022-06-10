Дерматолог Скорогудаева не исключила, что у Столтенберга может быть СПИД

Повторный случай заражения опоясывающим лишаем у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга может свидетельствовать о тяжелом иммуносупрессивном состоянии, заявила дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.
Здоровый человек обычно болеет герпесом зостер, то есть опоясывающим лишаем, один раз. Если заражение происходит повторно, это может указывать даже на СПИД, отметила врач.
«Если это в первый раз, то это в любом случае говорит о том, что с иммунитетом есть определенные проблемы, недостаточна его эффективность», — объяснила Скорогудаева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Столтенберг отменил официальные визиты в Румынию и Германию, передает телеканал «360». О кожном заболевании генсека НАТО сообщило издание Reuters со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.