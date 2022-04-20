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    Дерматолог Шеу посоветовала диету по гликемическому индексу для лечения акне

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Дерматолог Шеу посоветовала диету по гликемическому индексу для лечения акне

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    pexels.com

    Взрослым акне вылечить несколько сложнее, чем подросткам. Однако
    несколько способов, среди которых диета из продуктов с низким гликемическим
    индексом, могут в этом помочь, рассказала врач-дерматолог Мэри Шеу.

    По ее словам, одним из важных способов борьбы с прыщами
    является коррекция питания. Так, она посоветовала исключить из рациона коровье
    молоко и начать придерживаться диеты, в состав которой входят продукты с низким
    гликемическим индексом — то есть сложные углеводы, цельнозерновые продукты,
    овощи и фрукты. Научно доказано, что рацион, в который входит большое
    количество быстрых углеводов, полуфабрикатов и сахара, приводит к образованию
    воспалений в организме, сообщает издание Eat This, Not That!.

    Также избавиться от акне поможет грамотный домашний уход за
    кожей, а также снижение уровня стресса. По словам Мэри Шеу, прыщи появляются
    из-за усиленной работы сальных желез, которая в ответ на стресс только усиливается.

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