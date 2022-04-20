Дерматолог Шеу посоветовала диету по гликемическому индексу для лечения акне

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Взрослым акне вылечить несколько сложнее, чем подросткам. Однако
несколько способов, среди которых диета из продуктов с низким гликемическим
индексом, могут в этом помочь, рассказала врач-дерматолог Мэри Шеу.
По ее словам, одним из важных способов борьбы с прыщами
является коррекция питания. Так, она посоветовала исключить из рациона коровье
молоко и начать придерживаться диеты, в состав которой входят продукты с низким
гликемическим индексом — то есть сложные углеводы, цельнозерновые продукты,
овощи и фрукты. Научно доказано, что рацион, в который входит большое
количество быстрых углеводов, полуфабрикатов и сахара, приводит к образованию
воспалений в организме, сообщает издание Eat This, Not That!.
Также избавиться от акне поможет грамотный домашний уход за
кожей, а также снижение уровня стресса. По словам Мэри Шеу, прыщи появляются
из-за усиленной работы сальных желез, которая в ответ на стресс только усиливается.