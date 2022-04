Дерматолог Шеу посоветовала диету по гликемическому индексу для лечения акне

По ее словам, одним из важных способов борьбы с прыщами

является коррекция питания. Так, она посоветовала исключить из рациона коровье

молоко и начать придерживаться диеты, в состав которой входят продукты с низким

гликемическим индексом — то есть сложные углеводы, цельнозерновые продукты,

овощи и фрукты. Научно доказано, что рацион, в который входит большое

количество быстрых углеводов, полуфабрикатов и сахара, приводит к образованию

воспалений в организме, сообщает издание Eat This, Not That!.