Дерматолог Ковалева объяснила взаимосвязь применения солнцезащитных средств и развития рака

В качестве примера влияния солнцезащитных средств Ковалева привела Австралию. Население этого государства массово применяло такие крема, что стало причиной развития у пациентов онкозаболеваний. Однако недуг провоцировали не сами средства, а утрата организмом способности самостоятельно вырабатывать витамин D, добавила специалист.