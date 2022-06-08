Дерматолог Ковалева объяснила взаимосвязь применения солнцезащитных средств и развития рака

Увлечение солнцезащитными средствами рождает ложное ощущение безопасности и вредит организму, предупредила врач-дерматолог, косметолог Светлана Ковалева.
По словам специалиста, большей части россиян подобные кремы не нужны. Исключение составляют лишь люди с повышенной чувствительностью к ультрафиолетовым лучам.
«Если вы обладатель зеленых глаз и рыжих кудрей, альбинос, имеете некоторые болезни кожи или принимаете лекарственные препараты, вызывающие фотосенсибилизацию, то вам необходима дополнительная защита в виде зонтика, шляпы и специального крема (спрея)», — приводит слова дерматолога Общественная Служба Новостей.
В качестве примера влияния солнцезащитных средств Ковалева привела Австралию. Население этого государства массово применяло такие крема, что стало причиной развития у пациентов онкозаболеваний. Однако недуг провоцировали не сами средства, а утрата организмом способности самостоятельно вырабатывать витамин D, добавила специалист.