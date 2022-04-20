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    Дерматолог Галлямова предупредила о высыпаниях на коже после COVID-19

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Дерматолог Галлямова предупредила о высыпаниях на коже после COVID-19

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    pixabay.com

    После перенесенной коронавирусной инфекции пациенты могут
    столкнуться с неожиданными высыпаниями на коже, сообщила профессор кафедры
    дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного
    профессионального образования Юлия Галлямова.

    По словам специалиста, на территории России обнаружено
    множество пациентов, которые после коронавируса столкнулись с крапивницей. Она
    не исключила обострение хронических заболеваний кожи, передает URA.RU.

    «Чаще всего это проявляется как крапивница, как
    аллергический дерматит», — рассказала Галлямова.

    Российские медики напоминают, что вакцинация по-прежнему
    является самым эффективным методом в борьбе с COVID-19. Кроме того, они подчеркивают
    важность процедуры ревакцинации для эффективной защиты организма.

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