Дерматолог Галлямова предупредила о высыпаниях на коже после COVID-19

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После перенесенной коронавирусной инфекции пациенты могут
столкнуться с неожиданными высыпаниями на коже, сообщила профессор кафедры
дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования Юлия Галлямова.
По словам специалиста, на территории России обнаружено
множество пациентов, которые после коронавируса столкнулись с крапивницей. Она
не исключила обострение хронических заболеваний кожи, передает URA.RU.
«Чаще всего это проявляется как крапивница, как
аллергический дерматит», — рассказала Галлямова.
Российские медики напоминают, что вакцинация по-прежнему
является самым эффективным методом в борьбе с COVID-19. Кроме того, они подчеркивают
важность процедуры ревакцинации для эффективной защиты организма.